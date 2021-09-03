03 сентября 2021

США помогут Украине разрешить вопросы Крыма и Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, сказала Стефанишина Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

США примут участие в урегулировании конфликта в вопросах Крыма и Донбасса. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма», — сказала Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Вице-премьер отметила, что Крым надеется на ряд визитов и переговоры с министрами иностранных дел и советниками по вопросам безопасности. Теперь вопросы Крыма и Донбасса будут обсуждаться не в «нормандском» формате, а в более широком, включая Америку. «США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта», — отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом предложил несколько форматов привлечения США к урегулированию конфликта на Донбассе. О содержании разговора сообщил украинский лидер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...