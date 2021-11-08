Путин утвердил политику в сфере стратегического планирования

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Документ размещен на портале правовой информации.
«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ „О безопасности“ и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ „О стратегическом планировании в Российской Федерации“ постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — говорится в документе. Отмечается, что указ начинает действовать со дня подписания.
Ранее Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в сфере стратегического планирования, передает RT. Отмечается, что к ним отноcятся создание условий для долгосрочного уcтойчивого развития России, организация взаимодействия органов власти для осуществления стратегических национальных приоритетов. Также среди основ называют формирование эффективной системы стратегического планирования, обеспечение эффeктивного использования ресурсов и повышение эффективности государственной макроэкoномической политики.
Также сообщалось, что премьер-министра РФ Михаил Мишустин утвердил 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны. Они будут реализовываться в форме федеральных проектов. Отмечается, что данные инициативы включают в себя шесть разных направлений, передает Vse24.RU.
Подписывайтесь на URA.RU в