Челябинца обокрали с помощью приложения по поиску попутчиков

После ввода банковских реквизитов у мужчины пропали деньги (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Озерска воспользовался мобильным приложением поиска попутчиков и лишился крупной суммы денег. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчина забронировал поездку через популярное приложение поиска попутчиков. После чего с ним связался „водитель“ и предложил уточнить детали поездки в другом приложении, где отправил ему ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки. Пройдя по указанной ссылке, озерчанин ввел данные своей банковской карты, в том числе CVV-код, после чего со счета потерпевшего были списаны 31 тысяча 900 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Следственным отделом УМВД Озерска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В региональном ГУ МВД заявляют, что сервис поиска попутчиков стал популярен у мошенников. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, не стоит переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях.