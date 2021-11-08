08 ноября 2021

Охранники свердловского ТЦ скрутили посетителя детского магазина

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Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , охрана, группа быстрого реагирования, охранник
В точной причине конфликта с охраной разбирается полиция Фото:
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Коронавирус COVID-19

Охрана торгового центра «Небо» в Серове скрутила посетителя, который пытался совершить покупки в детском магазине. Об этом сообщили очевидцы.

«Мужчина с женой пришел ребенку что-то в „Детском мире“ купить. Он пытался жену защитить от охранников», — цитирует портал Е1.ru очевидца. Он заявил, что его жену силой вывели из магазина. По непроверенной информации, конфликт мог начаться из-за проверки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию. «Тревожное сообщение об инциденте в дежурную часть полиции Серова поступило в 13:30. Мужчина написал официальное заявление в территориальное ОВД, оно зарегистрировано в установленном порядке», — рассказал Горелых.

Он отметил, что полиция проводит проверку инцидента. Сотрудники ведомства просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось о конфликтах с QR-кодами в торговых центрах Екатеринбурга. Охрана отказалась пускать женщину, которая вакцинировалось иностранным препаратом от коронавируса Pfizer. Пропускной режим по QR-кодам действует в регионе с 30 октября. Такая мера принято из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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