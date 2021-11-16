Разыскиваемого за преступления на Украине мужчину поймали в РФ

Мужчину арестовали на два месяца, обсуждается вопрос об экстрадиции в Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, объявленный в международный розыск за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на Украине, был задержан оперативниками в России. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

«Сотрудниками отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН на транспорте управления Росгвардии по краю задержан 24-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение тяжких преступлений на территории другого государства», — пишет пресс-служба ведомства.

Оперативниками было установлено, что разыскиваемый скрывается в Красноярске. Он работал охранником в одном из развлекательных заведений города. Также выяснилось, что мужчина в прошлом выступал бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств, сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

Мужчина арестован на два месяца. На данный момент выясняется законность его пребывания в России и решается вопрос об экстрадиции.

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