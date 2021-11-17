17 ноября 2021
16 ноября 2021

Жители ХМАО массово подписывают петицию об отмене QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО требуют отменить систему QR-кодов Фото:

Жители ХМАО подписывают и распространяют петицию с требованием отменить систему QR-кодов. Жалобу подписали порядка 2,5 тысяч жителей региона. Петицию распространяют в социальных сетях.

«Отмените QR-код по ХМАО. Разрешите свободно посещать все места и отмените входы по QR-кодам», — сказано в обращении. Пользователи активно распространяют петицию на личных страницах и просят поддержки. Автор требования Анна Фролова от комментариев отказалась.

Во время ежегодной пресс-конференции губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что отмена QR-кодов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. При этом ухудшение ситуации с коронавирусом может привести ужесточение карантина.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска намерены провести митинг против принудительной вакцинации. Организаторами стали представители городского отделения партии «За справедливость», однако уведомление о проведении публичного мероприятия не согласовано мэрией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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