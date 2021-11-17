В Нижневартовске готовится митинг против вакцинации от COVID-19

В Нижневартовске жители готовы выйти на акции протеста против вакцинации от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Нижневартовске 27 ноября запланировано проведение митинга против принудительной вакцинации. Его организаторами являются представители городского отделения партии «За справедливость». Копия уведомления, поступившая в мэрию о проведении митинга, имеется в распоряжении URA.RU.

«Цель митинга — привлечь внимание общественности о фактах нарушения прав и свобод граждан путем принуждения к вакцинации. А также направить предупреждение властям о недопустимости нарушений Конституции РФ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в документе. Там также указано, что предполагаемое число участников акции — не более тысячи человек.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что уведомление о проведении публичного мероприятия не согласовано. Станет ли это основанием для отказа от проведения митинга пока неизвестно. Руководитель городского отделения партии «За справедливость» Рустам Шарипов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО допустили введение системы QR-кодов на общественном транспорте. Впрочем, чиновники предполагают, что это произойдет не раньше, чем соответствующие решения будут приняты на федеральном уровне.