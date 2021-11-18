Врачи связали «матовое стекло» в легких при COVID с тромбозами

COVID-19 может спровоцировать развитие повышенного образования тромбов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Синдром «матового стекла» возникает в легких из-за массивного тромбоза капилляров при заражении COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Воспаление в легких происходит из-за тромбозов мелких капилляров. То есть при избыточном тромбообразовании при COVID-19 возникает диссеминированная внутрисосудистая свертываемость, когда тромбы появляются прямо в потоке крови, потом мелкие кровяные сгустки попадают в капилляры, забивая их, и возникает синдром „матового стекла“», — объяснил Владимир Болибок.

По словам врача, COVID-19 обычно поражает внутреннюю оболочку сосудов. «Коронавирусная инфекция вызывает поражение внутренней оболочки сосудов, очень нежного слоя клеток — интимы, на котором при малейшем повреждении нарушаются образуются тромбы. Повреждаются и тромбоциты, в результате чего резко подскакивает свертываемость крови и начинает страдать такая функция, как фибринолиз, то есть способность организма растворять образовавшиеся тромбы», — рассказал Болибок.

В беседе с URA.RU cердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев добавил, что из-за нарушения свертываемости крови происходит сбой в насыщении кислородом легких. «Из-за COVID-19 происходит сбой в свертывающейся системе крови, в итоге нарушается обмен, то есть плохо идет передача кислорода из артерий, которые взяли кровь в легких и наоборот, когда оскудевшая кислородом кровь поступает в легкие», — подчеркнул он.

Сердечно-сосудистый хирург пояснил, что маленькие тромбы при COVID-19 могут образовываться в разных частях тела. «При коронавирусе нарушается взаимодействие между тромбоцитами и эндотелием, внутренней выстилкой артерии артериальных и венозных сосудов, появляется склонность к образованию очень маленьких тромбов. И они могут возникать где угодно, как в артериальных сосудах, которые питают головной мозг, так и в сосудах, питающих другие органы, в том числе и сердце», — подытожил он.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что у COVID-пациентов с легочными осложнениями может развиться свищ. При этом нарушении происходит деформация стенок легких и образуются «отверстия».