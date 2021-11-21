В соцсетях разругали новую серию «Ну, погоди!». «Помянем российскую мультипликацию»

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, новый арбат, ну погоди, волк и заяц
«Союзмультфильм» решил выпустить новый мультик с любимыми героями многих россиян Фото:

«Союзмультфильм» представил трейлер новой версии советского мультфильма «Ну, погоди!». Видео в официальном YouTube-аккаунте студии набрало больше дизлайков, чем лайков, а комментарии к видео отключены. Россияне в соцсетях также недовольны качеством мультипликации и ностальгируют по советской картине.

Пользователи отмечают, что новая версия значительно хуже оригинала
Многие критикуют качество анимации
Кто-то уже не строит никаких надежд относительно возрождения прежней школы мультипликации
Некоторые обратили внимание на другие не особо удачные ремейки
Однако есть и те, кто готов вступиться за новый мультфильм

Премьера «Ну, погоди! Каникулы» состоится в декабре 2021 года. Волка в мультфильме озвучил комик Гарик Харламов, а зайца — телеведущий Дмитрий Хрусталев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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