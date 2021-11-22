Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел на Камчатке

На Камчатке в районе села Тиличики самолет Як-40 совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя. В пресс-службе правительства региона сообщили, что при посадке никто из пассажиров не пострадал.
«Самолет Як-40 „Камчатского авиационного предприятия“ выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село», — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам министра транспорта и дорожного строительства Владимира Каюмова, на борту самолета находились 13 человек. «При посадке пассажиры, груз и само воздушное судно не пострадали. Также проводится расследование по данному факту. Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский», — подытожил он.
Ранее из-за отказа одной из систем воздушного судна экстреннуюю посадку в Свердловской области совершил самолет Ан-2. В результате экстренной посадки было сломано шасси и крыло. Пассажиров на воздушном судне не было.
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