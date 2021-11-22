22 ноября 2021

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел на Камчатке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, Як-40
Пассажиров ЯК-40, совершившего аварийную посадку в Тиличиках, доставят в столицу Камчатки сегодня Фото:

На Камчатке в районе села Тиличики самолет Як-40 совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя. В пресс-службе правительства региона сообщили, что при посадке никто из пассажиров не пострадал.

«Самолет Як-40 „Камчатского авиационного предприятия“ выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра транспорта и дорожного строительства Владимира Каюмова, на борту самолета находились 13 человек. «При посадке пассажиры, груз и само воздушное судно не пострадали. Также проводится расследование по данному факту. Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский», — подытожил он.

Ранее из-за отказа одной из систем воздушного судна экстреннуюю посадку в Свердловской области совершил самолет Ан-2. В результате экстренной посадки было сломано шасси и крыло. Пассажиров на воздушном судне не было.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...