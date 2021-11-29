Больные ковидного госпиталя пытались лечиться с помощью карт Таро

Карты Таро попали под запрет в коронавирусном госпитале «Ленэкспо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В коронавирусном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге запретили гадать на картах Таро. Это произошло после того, как в «красную зону» госпиталя поступила женщина с комплектом карт и начала гадать другим пациентам на тему заболевания.

«В отделение поступила женщина, которая взяла с собой в больницу карты Таро. К ней стали обращаться другие пациентки, просившие погадать на тему заболевания, а также за советами по схеме лечения. Теперь Таро в „красной зоне“ госпиталя в „Ленэкспо“ частично под запретом. Владелица карт может гадать себе, но не другим», — сообщает «Ридус».

Как отметила психолог Юлия Мохова, которая работает с заболевшими, COVID-19 является большим стрессом. И под влиянием этого стресса люди готовы верить во все, что угодно, принимая на веру любую недостоверную информацию.