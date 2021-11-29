ТЦ в ХМАО заплатит компенсацию за падение витрины на ребенка

Владелец торгового центра заплатит 150 тысяч рублей за телесные повреждения и нравственные страдания Фото: Размик Закарян © URA.RU

Владелец Торгового центра в Мегионе по решению суда заплатит компенсацию морального вреда за падение витрины на двухлетнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Решением суда иск прокурора о компенсации морального вреда в отношении владельца торгового центра в Мегионе удовлетворен. С него взыскана компенсация в размере 150 тыс рублей», — рассказал пресс-секретарь.

Судом установлено, что в июне этого года в одном из торговых центров на ребенка упала дверца незакрепленной витрины. Из-за того, что дирекцией магазина были не созданы условия для безопасности покупателей, несовершеннолетнему были нанесены телесные повреждения и нравственные страдания. Инициировал судебное разбирательство прокурор Мегиона, он обратился с заявлением о взыскании компенсации с владельца торговых площадей, которое и было удовлетворено.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском торговом центре с высоты упал ребенок. Очевидцы сообщили, что ребенок упал с эскалатора с высоты чуть выше второго этажа на первый, после чего его госпитализировали, помощь пострадавшему оказывали медики анестезиолого-реанимационного отделения.