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26 ноября 2021

ТЦ в ХМАО заплатит компенсацию за падение витрины на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец торгового центра заплатит 150 тысяч рублей за телесные повреждения и нравственные страдания Фото:

Владелец Торгового центра в Мегионе по решению суда заплатит компенсацию морального вреда за падение витрины на двухлетнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Решением суда иск прокурора о компенсации морального вреда в отношении владельца торгового центра в Мегионе удовлетворен. С него взыскана компенсация в размере 150 тыс рублей», — рассказал пресс-секретарь.

Судом установлено, что в июне этого года в одном из торговых центров на ребенка упала дверца незакрепленной витрины. Из-за того, что дирекцией магазина были не созданы условия для безопасности покупателей, несовершеннолетнему были нанесены телесные повреждения и нравственные страдания. Инициировал судебное разбирательство прокурор Мегиона, он обратился с заявлением о взыскании компенсации с владельца торговых площадей, которое и было удовлетворено.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском торговом центре с высоты упал ребенок. Очевидцы сообщили, что ребенок упал с эскалатора с высоты чуть выше второго этажа на первый, после чего его госпитализировали, помощь пострадавшему оказывали медики анестезиолого-реанимационного отделения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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