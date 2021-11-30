В ХМАО коммунальщик, пойманный на взятке, заплатит крупный штраф

Экс-начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства требовал с подрядчика крупную сумму за лояльность Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Экс-начальник производственного отдела муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству» Игорь Савин, вымогавший взятку в крупном размере, заплатит два миллиона и 700 тысяч штрафа и семь лет не сможет занимать руководящие должности, такое решение вынес городской суд Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«Приговором Нижневартовского городского суда бывшему начальнику муниципального бюджетного учреждения „Управление по дорожному хозяйству и благоустройству“ назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов 700 тысяч рублей с запретом на 7 лет занимать руководящие должности», — сообщило ведомство.

Следствием и судом установлено, что Савинцев с августа 2019 в течение полугода требовал крупную взятку в размере 820 тысяч от подрядчика «Ника-Сервис», осуществлявшего ремонт дорог, за общее покровительство и подписание актов выполненных работ без замечаний, а также за то, что был готов организовать дополнительное финансирование по контрактам. 27 января 2021 года предприниматель передал часть денежных средств в сумме 177 тысяч рублей, после чего Савинцева задержали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. Экс-директор признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Ранее URA.RU сообщало, что влиятельного коммунальщика из ХМАО поймали с поличным на взятке. Задержание провели прямо в автомобиле Савинцева.