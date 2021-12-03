У военнослужащих вооруженных сил России возникли проблемы с получением QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, так как у них существует ограничение на передачу персональных данных. В связи с этим в Минобороны РФ обсуждают возможность полной отмены QR-кодов для военных. Такая инициатива вызвала недовольство пользователей социальных сетей.
«В настоящее время профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждают варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода», — сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.
Пользователи призывают военных питаться дома
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Кто-то считает, что военным нечего делать в ресторанах
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Кто-то шутит о секретных ресторанах
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Пользователи уверены, что военным нечего делать в ресторанах
Twitter
Кто-то призывает вспомнить военный устав
Twitter
Пользователи считают, что военных неплохо кормят в частях
У военнослужащих вооруженных сил России возникли проблемы с получением QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, так как у них существует ограничение на передачу персональных данных. В связи с этим в Минобороны РФ обсуждают возможность полной отмены QR-кодов для военных. Такая инициатива вызвала недовольство пользователей социальных сетей. «В настоящее время профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждают варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода», — сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.