Военнослужащие не могут получить QR-коды из-за ограничения на передачу персональных данных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

У военнослужащих вооруженных сил России возникли проблемы с получением QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, так как у них существует ограничение на передачу персональных данных. В связи с этим в Минобороны РФ обсуждают возможность полной отмены QR-кодов для военных. Такая инициатива вызвала недовольство пользователей социальных сетей.

«В настоящее время профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждают варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода», — сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

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