В соцсетях раскритиковали идею отменить QR-коды военным. «В казарме путь в ресторан идут»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО., военные, флажки, торжественное событие
Военнослужащие не могут получить QR-коды из-за ограничения на передачу персональных данных Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

У военнослужащих вооруженных сил России возникли проблемы с получением QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, так как у них существует ограничение на передачу персональных данных. В связи с этим в Минобороны РФ обсуждают возможность полной отмены QR-кодов для военных. Такая инициатива вызвала недовольство пользователей социальных сетей.

«В настоящее время профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждают варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода», — сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

Пользователи призывают военных питаться дома
Кто-то считает, что военным нечего делать в ресторанах
Кто-то шутит о секретных ресторанах
Пользователи уверены, что военным нечего делать в ресторанах
Кто-то призывает вспомнить военный устав
Пользователи считают, что военных неплохо кормят в частях
Кто-то предлагает военным ходить в чипки

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У военнослужащих вооруженных сил России возникли проблемы с получением QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, так как у них существует ограничение на передачу персональных данных. В связи с этим в Минобороны РФ обсуждают возможность полной отмены QR-кодов для военных. Такая инициатива вызвала недовольство пользователей социальных сетей. «В настоящее время профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждают варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода», — сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...