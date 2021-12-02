02 декабря 2021

В ХМАО казаки добились отмены концерта Инстасамки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутские поклонники творчества Инстасамки могут не дождаться приезда блогерши Фото:

Концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), запланированный в Сургуте на 10 декабря, будет отменен. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«После общественного резонанса, связанного с концертом Инстасамки, его решили отменить. Слишком много негатива», — сообщил инсайдер. В компании «АКС-Север», которая является билетным оператором, корреспонденту URA.RU заявили, что продажа билетов на мероприятие временно приостановлена. «Концерт решили перенести. Ждем дальнейшей информации от организаторов», — прокомментировали в представительстве компании. В развлекательном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что около 20 общественных организаций Сургута, в том числе и представители казачества заявили, что выступают за отмену концерта. Изначально эту волну поднял депутат сургутской думы Дмитрий Нечепуренко.

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Концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), запланированный в Сургуте на 10 декабря, будет отменен. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После общественного резонанса, связанного с концертом Инстасамки, его решили отменить. Слишком много негатива», — сообщил инсайдер. В компании «АКС-Север», которая является билетным оператором, корреспонденту URA.RU заявили, что продажа билетов на мероприятие временно приостановлена. «Концерт решили перенести. Ждем дальнейшей информации от организаторов», — прокомментировали в представительстве компании. В развлекательном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что около 20 общественных организаций Сургута, в том числе и представители казачества заявили, что выступают за отмену концерта. Изначально эту волну поднял депутат сургутской думы Дмитрий Нечепуренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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