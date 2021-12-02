В ХМАО казаки добились отмены концерта Инстасамки

03 декабря 2021 в 14:52 Размер текста - 17 +

Сургутские поклонники творчества Инстасамки могут не дождаться приезда блогерши Фото: аккаунт Instasamka в Instagram Концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), запланированный в Сургуте на 10 декабря, будет отменен. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После общественного резонанса, связанного с концертом Инстасамки, его решили отменить. Слишком много негатива», — сообщил инсайдер. В компании «АКС-Север», которая является билетным оператором, корреспонденту URA.RU заявили, что продажа билетов на мероприятие временно приостановлена. «Концерт решили перенести. Ждем дальнейшей информации от организаторов», — прокомментировали в представительстве компании. В развлекательном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что около 20 общественных организаций Сургута, в том числе и представители казачества заявили, что выступают за отмену концерта. Изначально эту волну поднял депутат сургутской думы Дмитрий Нечепуренко. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), запланированный в Сургуте на 10 декабря, будет отменен. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После общественного резонанса, связанного с концертом Инстасамки, его решили отменить. Слишком много негатива», — сообщил инсайдер. В компании «АКС-Север», которая является билетным оператором, корреспонденту URA.RU заявили, что продажа билетов на мероприятие временно приостановлена. «Концерт решили перенести. Ждем дальнейшей информации от организаторов», — прокомментировали в представительстве компании. В развлекательном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что около 20 общественных организаций Сургута, в том числе и представители казачества заявили, что выступают за отмену концерта. Изначально эту волну поднял депутат сургутской думы Дмитрий Нечепуренко.