Россиянам будут быстрее возвращать деньги от мошенников

02 декабря 2021 в 14:06 Размер текста - 17 +

За третий квартал 2021 года мошенники похитили у россиян более 3,2 миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк России усовершенствует процедуру возврата денег, похищенных мошенниками. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. «Мы планируем, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка», — цитирует Вадима Уварова РИА «Новости». Кроме того, банки будут обязаны проверять переводы денежных средств. Так, кредитные организации будут выявлять операции, которые проводят без согласия клиентов. Еще одна инициатива Банка России — изменения в законе о национальной платежной системе. Поправки помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере. Уваров уточнил, что реализовать это планируют путем оперативного взаимодействия МВД и Банка России. По данным Центробанка РФ, в третьем квартале 2021 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад. Общая сумма составила более 3,2 миллиарда рублей. Вернуть удалось всего 7,7% от объема украденного. Ранее депутаты от «Единой России» предложили согласовывать банковские операции с родственниками. Так парламентарии хотят защитить россиян от мошенников. Запрашивать согласие родственников предлагается при переводе средств на неизвестный номер. В Центробанке РФ сообщили, что получили законопроект и готовы его рассмотреть, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России усовершенствует процедуру возврата денег, похищенных мошенниками. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. «Мы планируем, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка», — цитирует Вадима Уварова РИА «Новости». Кроме того, банки будут обязаны проверять переводы денежных средств. Так, кредитные организации будут выявлять операции, которые проводят без согласия клиентов. Еще одна инициатива Банка России — изменения в законе о национальной платежной системе. Поправки помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере. Уваров уточнил, что реализовать это планируют путем оперативного взаимодействия МВД и Банка России. По данным Центробанка РФ, в третьем квартале 2021 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад. Общая сумма составила более 3,2 миллиарда рублей. Вернуть удалось всего 7,7% от объема украденного. Ранее депутаты от «Единой России» предложили согласовывать банковские операции с родственниками. Так парламентарии хотят защитить россиян от мошенников. Запрашивать согласие родственников предлагается при переводе средств на неизвестный номер. В Центробанке РФ сообщили, что получили законопроект и готовы его рассмотреть, передает телеканал 360.