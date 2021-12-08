Глава «Курчатовского института» назвал научные прорывы РФ за год. «Эпохальные события в мире»

08 декабря 2021 в 21:21 Размер текста - 17 +

Михаил Ковальчук считает, что в России возрос интерес к науке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2021 году, объявленном Годом науки по инициативе российского президента Владимира Путина, есть сразу несколько событий, заслуживающих интереса. О них рассказал физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа, член-корреспондент Российской академии наук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. «Это энергетический пуск мощнейшего в мире источника нейтронов „ПИК“ в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова (входит в состав НИЦ „Курчатовский институт“) и пуск токамака Т-15МД. Третьим важным событием стал ввод в эксплуатацию крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа на Байкале, прошедший в марте», — сказал ученый на Конгрессе молодых ученых. Отмечается также, что в последнее время наблюдается значительный подъем интереса к науке, это стало возможным благодаря проведению форумов и мероприятий по всей России. Одно из них — Конгресс молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус», который проходит с 8 по 10 декабря. «Наука, как и образование, у нас недофинансированы. Мне кажется, что сегодня в науке тот момент, когда можно было бы эффективно потратить большее количество денег, с результативностью, с отдачей», — отметил на Конгрессе помощник президента РФ Андрей Фурсенко. На площадке собрались более трех тысяч представителей науки со всей России, а также победители конкурсов грантов, студенты и школьники. Форум также станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2021 году, объявленном Годом науки по инициативе российского президента Владимира Путина, есть сразу несколько событий, заслуживающих интереса. О них рассказал физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа, член-корреспондент Российской академии наук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. «Это энергетический пуск мощнейшего в мире источника нейтронов „ПИК“ в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова (входит в состав НИЦ „Курчатовский институт“) и пуск токамака Т-15МД. Третьим важным событием стал ввод в эксплуатацию крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа на Байкале, прошедший в марте», — сказал ученый на Конгрессе молодых ученых. Отмечается также, что в последнее время наблюдается значительный подъем интереса к науке, это стало возможным благодаря проведению форумов и мероприятий по всей России. Одно из них — Конгресс молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус», который проходит с 8 по 10 декабря. «Наука, как и образование, у нас недофинансированы. Мне кажется, что сегодня в науке тот момент, когда можно было бы эффективно потратить большее количество денег, с результативностью, с отдачей», — отметил на Конгрессе помощник президента РФ Андрей Фурсенко. На площадке собрались более трех тысяч представителей науки со всей России, а также победители конкурсов грантов, студенты и школьники. Форум также станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России.