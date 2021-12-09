Пассажиры без QR-кодов рискуют лишиться денег за авиабилеты

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У авиапассажиров без QR-кодов могут возникнуть проблемы Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Пассажиры российских авиакомпаний, не имеющие QR-кодов на момент вылета, рискуют остаться без денег при сдаче билетов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме и профильных организациях.

«Авиакомпании предложили с этими пассажирами работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам УПТ (условия применения тарифа). Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — цитирует газета слова источника. По информации издания, тема обсуждалась 7 декабря на встрече представителей компаний и депутатов транспортного комитета ГД.

Издание подчеркивает — сейчас в законопроекте о введении обязательных QR-кодов на транспорте говорится, что пассажиру без сертификата нужно будет отказать в перевозке и вернуть все деньги. По сведениям источника газеты, идеи авиакомпаний «были услышаны и нашли понимание» среди депутатов комитета по транспорту ГД.

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Пассажиры российских авиакомпаний, не имеющие QR-кодов на момент вылета, рискуют остаться без денег при сдаче билетов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме и профильных организациях. «Авиакомпании предложили с этими пассажирами работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам УПТ (условия применения тарифа). Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — цитирует газета слова источника. По информации издания, тема обсуждалась 7 декабря на встрече представителей компаний и депутатов транспортного комитета ГД. Издание подчеркивает — сейчас в законопроекте о введении обязательных QR-кодов на транспорте говорится, что пассажиру без сертификата нужно будет отказать в перевозке и вернуть все деньги. По сведениям источника газеты, идеи авиакомпаний «были услышаны и нашли понимание» среди депутатов комитета по транспорту ГД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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