Пассажиры без QR-кодов рискуют лишиться денег за авиабилеты

09 декабря 2021 в 12:01 Размер текста - 17 +

У авиапассажиров без QR-кодов могут возникнуть проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Пассажиры российских авиакомпаний, не имеющие QR-кодов на момент вылета, рискуют остаться без денег при сдаче билетов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме и профильных организациях. «Авиакомпании предложили с этими пассажирами работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам УПТ (условия применения тарифа). Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — цитирует газета слова источника. По информации издания, тема обсуждалась 7 декабря на встрече представителей компаний и депутатов транспортного комитета ГД. Издание подчеркивает — сейчас в законопроекте о введении обязательных QR-кодов на транспорте говорится, что пассажиру без сертификата нужно будет отказать в перевозке и вернуть все деньги. По сведениям источника газеты, идеи авиакомпаний «были услышаны и нашли понимание» среди депутатов комитета по транспорту ГД. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пассажиры российских авиакомпаний, не имеющие QR-кодов на момент вылета, рискуют остаться без денег при сдаче билетов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме и профильных организациях. «Авиакомпании предложили с этими пассажирами работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам УПТ (условия применения тарифа). Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — цитирует газета слова источника. По информации издания, тема обсуждалась 7 декабря на встрече представителей компаний и депутатов транспортного комитета ГД. Издание подчеркивает — сейчас в законопроекте о введении обязательных QR-кодов на транспорте говорится, что пассажиру без сертификата нужно будет отказать в перевозке и вернуть все деньги. По сведениям источника газеты, идеи авиакомпаний «были услышаны и нашли понимание» среди депутатов комитета по транспорту ГД.