Жители Пермского края смогут получать медсправки дистанционно

09 декабря 2021 в 14:52 Размер текста - 17 +

Жителям Пермского края не придется ходить в поликлинику, чтобы получить медицинскую справку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае жители смогут получать необходимые медицинские справки дистанционно, без похода в поликлинику. Об этом в ходе визита в регион рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам Мурашко, этот вопрос обсуждался с краевыми властями. «Большой объем информации, хранящийся в медицинских документах, в Пермском крае реализован как доступ к медицинской карте самого пациента. Это хороший первый опыт, но часто пациенту нужны какие-либо медсправки, справки для санаторно-курортного лечения, для посещения бассейна и другие. Сегодня, имея такой объем информации, в принципе, это все можно автоматизировать. Пациент может выгружать и формировать и эти справки сам», — сказал Мурашко. Глава Минздрава добавил, что «это позволит минимизировать ненужные визиты в поликлинику». Сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Пермском крае. Вместе с ним в регион прибыли Мурашко, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэк РФ Максим Решетников, министр культуры России Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Мишустин планирует посетить несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае жители смогут получать необходимые медицинские справки дистанционно, без похода в поликлинику. Об этом в ходе визита в регион рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам Мурашко, этот вопрос обсуждался с краевыми властями. «Большой объем информации, хранящийся в медицинских документах, в Пермском крае реализован как доступ к медицинской карте самого пациента. Это хороший первый опыт, но часто пациенту нужны какие-либо медсправки, справки для санаторно-курортного лечения, для посещения бассейна и другие. Сегодня, имея такой объем информации, в принципе, это все можно автоматизировать. Пациент может выгружать и формировать и эти справки сам», — сказал Мурашко. Глава Минздрава добавил, что «это позволит минимизировать ненужные визиты в поликлинику». Сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Пермском крае. Вместе с ним в регион прибыли Мурашко, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэк РФ Максим Решетников, министр культуры России Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Мишустин планирует посетить несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ.