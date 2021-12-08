Жители Пермского края смогут получать медсправки дистанционно

В Пермском крае жители смогут получать необходимые медицинские справки дистанционно, без похода в поликлинику. Об этом в ходе визита в регион рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам Мурашко, этот вопрос обсуждался с краевыми властями.
«Большой объем информации, хранящийся в медицинских документах, в Пермском крае реализован как доступ к медицинской карте самого пациента. Это хороший первый опыт, но часто пациенту нужны какие-либо медсправки, справки для санаторно-курортного лечения, для посещения бассейна и другие. Сегодня, имея такой объем информации, в принципе, это все можно автоматизировать. Пациент может выгружать и формировать и эти справки сам», — сказал Мурашко.
Глава Минздрава добавил, что «это позволит минимизировать ненужные визиты в поликлинику». Сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Пермском крае. Вместе с ним в регион прибыли Мурашко, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэк РФ Максим Решетников, министр культуры России Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.
Мишустин планирует посетить несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ.
В Пермском крае жители смогут получать необходимые медицинские справки дистанционно, без похода в поликлинику. Об этом в ходе визита в регион рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам Мурашко, этот вопрос обсуждался с краевыми властями. «Большой объем информации, хранящийся в медицинских документах, в Пермском крае реализован как доступ к медицинской карте самого пациента. Это хороший первый опыт, но часто пациенту нужны какие-либо медсправки, справки для санаторно-курортного лечения, для посещения бассейна и другие. Сегодня, имея такой объем информации, в принципе, это все можно автоматизировать. Пациент может выгружать и формировать и эти справки сам», — сказал Мурашко. Глава Минздрава добавил, что «это позволит минимизировать ненужные визиты в поликлинику». Сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Пермском крае. Вместе с ним в регион прибыли Мурашко, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэк РФ Максим Решетников, министр культуры России Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Мишустин планирует посетить несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ.