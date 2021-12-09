09 декабря 2021
08 декабря 2021

Губернатор ХМАО вручит награды жителям в честь Дня округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора ХМАО. Ханты-Мансийск, выступление с трибуны, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручит госнаграды жителям региона Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручит государственные награды и почетные звания жителям региона в честь Дня образования округа. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 10 декабря вручит государственные награды и почетные звания региона заслуженным югорчанам», — сказано в сообщении властей. Награждение состоится в 14 часов.

После вручения госнаград состоится подведение итогов нескольких конкурсов, которые проходили в рамках празднования 91-летия округа. Это Международный видеоконкурс ассоциированных школ ЮНЕСКО, Всероссийская олимпиада «Многовековая Югра» и детский окружной конкурс «РастуВЮгре». Также будут отмечены лауреаты премии губернатора за вклад в развитие маркетинга и брендов Югры. В рамках праздника в муниципалитетах ХМАО пройдут выставки, викторины, онлайн-показы, мастер-классы, спектакли и концерты.

Ранее URA.RU писало, что пенсионеры ХМАО ко Дню округа получат выплаты в размере до двух тысяч рублей. Для этого им необходимо состоять на учете в региональном центре социальных выплат.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручит государственные награды и почетные звания жителям региона в честь Дня образования округа. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 10 декабря вручит государственные награды и почетные звания региона заслуженным югорчанам», — сказано в сообщении властей. Награждение состоится в 14 часов. После вручения госнаград состоится подведение итогов нескольких конкурсов, которые проходили в рамках празднования 91-летия округа. Это Международный видеоконкурс ассоциированных школ ЮНЕСКО, Всероссийская олимпиада «Многовековая Югра» и детский окружной конкурс «РастуВЮгре». Также будут отмечены лауреаты премии губернатора за вклад в развитие маркетинга и брендов Югры. В рамках праздника в муниципалитетах ХМАО пройдут выставки, викторины, онлайн-показы, мастер-классы, спектакли и концерты. Ранее URA.RU писало, что пенсионеры ХМАО ко Дню округа получат выплаты в размере до двух тысяч рублей. Для этого им необходимо состоять на учете в региональном центре социальных выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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