14 декабря 2021

В Магнитогорске могут снести новые дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос незаконно построенного дома на Ломоносова, 86. Екатеринбург, снос дома
Мэрия в суде добивается сноса самовольных построек (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске могут снести новые дома, которые принадлежат компании ООО «Новый Формат». Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти дома являются самовольными постройками и арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск об их сносе.

«В рамках дела о сносе судом были приняты обеспечительные меры, в том числе в виде запрета ООО „Новый Формат“ осуществлять любые действия, направленные на реализацию и отчуждение помещений в многоквартирных домах. Настоятельно рекомендуем жителям не заключать каких-либо сделок с недвижимостью по адресу Суворова, 112», — заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации Магнитогорска отмечают, что запрет действует в целях недопущения нарушения прав и интересов жителей. Дозвониться до компании ООО «Новый Формат» URA.RU не удалось.

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В Магнитогорске могут снести новые дома, которые принадлежат компании ООО «Новый Формат». Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти дома являются самовольными постройками и арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск об их сносе. «В рамках дела о сносе судом были приняты обеспечительные меры, в том числе в виде запрета ООО „Новый Формат“ осуществлять любые действия, направленные на реализацию и отчуждение помещений в многоквартирных домах. Настоятельно рекомендуем жителям не заключать каких-либо сделок с недвижимостью по адресу Суворова, 112», — заявили в пресс-службе мэрии. В администрации Магнитогорска отмечают, что запрет действует в целях недопущения нарушения прав и интересов жителей. Дозвониться до компании ООО «Новый Формат» URA.RU не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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