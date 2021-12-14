Мэрия в суде добивается сноса самовольных построек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске могут снести новые дома, которые принадлежат компании ООО «Новый Формат». Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти дома являются самовольными постройками и арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск об их сносе.

«В рамках дела о сносе судом были приняты обеспечительные меры, в том числе в виде запрета ООО „Новый Формат“ осуществлять любые действия, направленные на реализацию и отчуждение помещений в многоквартирных домах. Настоятельно рекомендуем жителям не заключать каких-либо сделок с недвижимостью по адресу Суворова, 112», — заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации Магнитогорска отмечают, что запрет действует в целях недопущения нарушения прав и интересов жителей. Дозвониться до компании ООО «Новый Формат» URA.RU не удалось.