От Роскомнадзора требуют закрыть ТГ-канал, угрожавший школам ХМАО

Депутат Думы ХМАО Николай Заболотнев потребовал от Роскомнадзора заблокировать telegram-канал, автор которого рассылает сообщения об угрозе взрыва нефтеюганских школ. Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Полиция и другие смежные службы уже принимают все возможные действия для установления личности злоумышленника. Но чат продолжает работать. Поэтому я написал обращение в Роскомнадзор с просьбой незамедлительно закрыть эту группу и разработать механизм решения данных проблем в дальнейшем», — сообщил депутат.
Народного избранника возмутил тот факт, что автор telegram-канала глумится над резонансом и собственной безнаказанностью. «Текст сообщений носит саркастический характер, с косвенными угрозами учащимся школ. Можно только представить состояние детей и их родителей, особенно с учетом некоторых событий, которые происходили на территории нашей страны ранее», — добавил Заболотнев.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз, опубликованных в одном из telegram-каналов, были эвакуированы три школы. На данный момент в образовательных учреждениях дежурят полицейские.
Депутат Думы ХМАО Николай Заболотнев потребовал от Роскомнадзора заблокировать telegram-канал, автор которого рассылает сообщения об угрозе взрыва нефтеюганских школ. Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в Instagram. «Полиция и другие смежные службы уже принимают все возможные действия для установления личности злоумышленника. Но чат продолжает работать. Поэтому я написал обращение в Роскомнадзор с просьбой незамедлительно закрыть эту группу и разработать механизм решения данных проблем в дальнейшем», — сообщил депутат. Народного избранника возмутил тот факт, что автор telegram-канала глумится над резонансом и собственной безнаказанностью. «Текст сообщений носит саркастический характер, с косвенными угрозами учащимся школ. Можно только представить состояние детей и их родителей, особенно с учетом некоторых событий, которые происходили на территории нашей страны ранее», — добавил Заболотнев. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз, опубликованных в одном из telegram-каналов, были эвакуированы три школы. На данный момент в образовательных учреждениях дежурят полицейские.