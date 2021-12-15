15 декабря 2021

От Роскомнадзора требуют закрыть ТГ-канал, угрожавший школам ХМАО

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Роскомнадзор просят вмешаться в историю с угрозами взрыва школ в Нефтеюганске Фото:

Депутат Думы ХМАО Николай Заболотнев потребовал от Роскомнадзора заблокировать telegram-канал, автор которого рассылает сообщения об угрозе взрыва нефтеюганских школ. Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Полиция и другие смежные службы уже принимают все возможные действия для установления личности злоумышленника. Но чат продолжает работать. Поэтому я написал обращение в Роскомнадзор с просьбой незамедлительно закрыть эту группу и разработать механизм решения данных проблем в дальнейшем», — сообщил депутат.

Народного избранника возмутил тот факт, что автор telegram-канала глумится над резонансом и собственной безнаказанностью. «Текст сообщений носит саркастический характер, с косвенными угрозами учащимся школ. Можно только представить состояние детей и их родителей, особенно с учетом некоторых событий, которые происходили на территории нашей страны ранее», — добавил Заболотнев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз, опубликованных в одном из telegram-каналов, были эвакуированы три школы. На данный момент в образовательных учреждениях дежурят полицейские.

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Депутат Думы ХМАО Николай Заболотнев потребовал от Роскомнадзора заблокировать telegram-канал, автор которого рассылает сообщения об угрозе взрыва нефтеюганских школ. Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в Instagram. «Полиция и другие смежные службы уже принимают все возможные действия для установления личности злоумышленника. Но чат продолжает работать. Поэтому я написал обращение в Роскомнадзор с просьбой незамедлительно закрыть эту группу и разработать механизм решения данных проблем в дальнейшем», — сообщил депутат. Народного избранника возмутил тот факт, что автор telegram-канала глумится над резонансом и собственной безнаказанностью. «Текст сообщений носит саркастический характер, с косвенными угрозами учащимся школ. Можно только представить состояние детей и их родителей, особенно с учетом некоторых событий, которые происходили на территории нашей страны ранее», — добавил Заболотнев. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз, опубликованных в одном из telegram-каналов, были эвакуированы три школы. На данный момент в образовательных учреждениях дежурят полицейские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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