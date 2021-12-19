19 декабря 2021

Россию обвинили в давлении на ЕС с помощью «Северного потока-2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Россия может использовать СП-2 в корыстных целях, заявил Жозеп Боррель Фото:

Россия использует «Северный поток — 2» в качестве инструмента для политического давления. Свое опасение выразил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в личном блоге.

«Многие считают, что отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие „Газпрому“ хранилища — это средство для оказания давления на ЕС», — заявил Жозеп Боррель в своем блоге. Также он предположил, что это является инструментом, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока 2».

Он отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа. По его словам, страна обеспечивает около 40% потребностей Евросоюза в топливе. Глава дипломатии ЕС также сообщил, что по его мнению, Евросоюз должен участвовать в дискуссиях по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе.

В Германии заявили о том, что СП-2 является стратегическим проектом, с помощью которого Россия оказывает давление на Украину. Кроме того, его назвали инструментов, который увеличивает зависимость политики ФРГ.

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Россия использует «Северный поток — 2» в качестве инструмента для политического давления. Свое опасение выразил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в личном блоге. «Многие считают, что отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие „Газпрому“ хранилища — это средство для оказания давления на ЕС», — заявил Жозеп Боррель в своем блоге. Также он предположил, что это является инструментом, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока 2». Он отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа. По его словам, страна обеспечивает около 40% потребностей Евросоюза в топливе. Глава дипломатии ЕС также сообщил, что по его мнению, Евросоюз должен участвовать в дискуссиях по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. В Германии заявили о том, что СП-2 является стратегическим проектом, с помощью которого Россия оказывает давление на Украину. Кроме того, его назвали инструментов, который увеличивает зависимость политики ФРГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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