Неизвестные подожгли машину Евгения Палина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У водителя скорой помощи в Челябинске Евгения Палина сгорел личный автомобиль BMW. Ранее он выступал за улучшение условий труда сотрудников скорой помощи и записывал видеообращения к губернатору области Алексею Текслеру.

«У Евгения Палина, водителя скорой помощи, лидера инициативной группы, выступающего за права своих коллег, сегодня неизвестные подожгли личный автомобиль BMW. Инцидент произошел во дворе дома, где живет Евгений. По его словам, со 100%-ой вероятностью случившееся можно расценивать как поджог», — рассказал челябинский блогер Валентина Волкова в своем telegram-канале.

Соседи Палина сообщили, что перед тем, как его автомобиль загорелся, во дворе дома ездила незнакомая машина. Она несколько раз проехала по двору и скрылась. URA.RU обратилось за комментарием в МЧС и МВД по Челябинской области. На момент публикации ответа не поступило.

Машина Евгения Палина Фото: telegram Валентина Волкова