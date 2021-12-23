23 декабря 2021

Пермскую аптеку оштрафовали за отсутствие масок

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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт
Двое сотрудников аптеки находились в торговом зале без масок Фото:
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Пермскую аптеку «Калипсо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что ее сотрудники работали без масок. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Двое сотрудников (провизор и фасовщик) указанной организации находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты (маски)», — говорится в сообщении. По закону, руководство аптеки обязано предоставлять своим сотрудникам запас масок с учетом сменяемости не реже одного раза в три часа.

Суд пришел к выводу, что ООО «Аптека «Калипсо» не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности к ЧС. Организация признана виновной по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, ей назначен штраф в 100 тысяч рублей.

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Пермскую аптеку «Калипсо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что ее сотрудники работали без масок. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Двое сотрудников (провизор и фасовщик) указанной организации находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты (маски)», — говорится в сообщении. По закону, руководство аптеки обязано предоставлять своим сотрудникам запас масок с учетом сменяемости не реже одного раза в три часа. Суд пришел к выводу, что ООО «Аптека «Калипсо» не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности к ЧС. Организация признана виновной по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, ей назначен штраф в 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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