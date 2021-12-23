Пермскую аптеку оштрафовали за отсутствие масок

Пермскую аптеку «Калипсо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что ее сотрудники работали без масок. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.
«Двое сотрудников (провизор и фасовщик) указанной организации находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты (маски)», — говорится в сообщении. По закону, руководство аптеки обязано предоставлять своим сотрудникам запас масок с учетом сменяемости не реже одного раза в три часа.
Суд пришел к выводу, что ООО «Аптека «Калипсо» не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности к ЧС. Организация признана виновной по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, ей назначен штраф в 100 тысяч рублей.
Пермскую аптеку «Калипсо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что ее сотрудники работали без масок. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Двое сотрудников (провизор и фасовщик) указанной организации находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты (маски)», — говорится в сообщении. По закону, руководство аптеки обязано предоставлять своим сотрудникам запас масок с учетом сменяемости не реже одного раза в три часа. Суд пришел к выводу, что ООО «Аптека «Калипсо» не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности к ЧС. Организация признана виновной по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, ей назначен штраф в 100 тысяч рублей.