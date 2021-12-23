Пермскую аптеку оштрафовали за отсутствие масок

Двое сотрудников аптеки находились в торговом зале без масок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермскую аптеку «Калипсо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что ее сотрудники работали без масок. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Двое сотрудников (провизор и фасовщик) указанной организации находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты (маски)», — говорится в сообщении. По закону, руководство аптеки обязано предоставлять своим сотрудникам запас масок с учетом сменяемости не реже одного раза в три часа.

Суд пришел к выводу, что ООО «Аптека «Калипсо» не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности к ЧС. Организация признана виновной по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, ей назначен штраф в 100 тысяч рублей.