Вице-премьер РФ исполнит желание мальчика из Челябинской области

Дмитрий Чернышенко пообещал, что привезет мальчика из Челябинска в Сочи на «Формулу-1» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Желание 17-летнего мальчика из Челябинской области побывать на Гран-при России «Формулы-1» будет исполнено в сентябре следующего года в рамках ежегодной акции «Елка желаний». Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Алексей Смородов, Челябинская область, 17 лет, мечтает побывать на Гран-при России „Формулы-1“. Обеспечим выполнение этого заветного желания, увидимся в Сочи в сентябре следующего года, даже из Челябинска привезем обязательно. И, конечно же, хочу поздравить и его, и родителей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым», — передает слова Дмитрия Чернышенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний», подарив мальчику гитару и организовав ему экскурсию в Академию популярной музыки Игоря Крутого. Глава государства участвует в этой акции четвертый год подряд.

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