Заведующая детсадом в Екатеринбурге отбирала зарплаты у коллег

В Екатеринбурге заведующая детским садом № 384 отнимала зарплаты у трех подчиненных и забирала к себе домой вещи, купленные для учреждения. Общая сумма ущерба составила более 101 тысячи рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Действия обвиняемой повлекли нарушение прав и законных интересов сотрудников детского сада, выразившееся в причинении материального ущерба и нарушении права на вознаграждение за труд», — пояснили в ведомстве. Женщину обвинили по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности).
Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело уже отправили в суд.
