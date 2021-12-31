Путин и Байден стали самыми упоминаемыми персонами в СМИ

31 декабря 2021 в 17:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Джо Байден преодолели отметку в миллион упоминаний в российских СМИ Фото: официальный сайт президента России Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании «Интерфакса». «Владимир Путин вновь стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон. По итогам 2021 года он получил 4 млн 009 402 ссылки в материалах российских СМИ. Кроме Путина миллионную планку преодолел только американский президент Джо Байден — у него 1 млн 453 017 упоминаний в СМИ», — следует из данных исследования. Также в пятерку лидеров вошел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и блогер-оппозиционер Алексей Навальный. По сравнению с прошлым годом в топ-10 не вошли заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ранее соцсеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самых обсуждаемых персон 2021 года. Этот список возглавил Владимир Путин. Главы государств провели переговоры 30 декабря. Разговор продлился 50 минут. По данным Кремля, разговор был откровенным и носил деловой характер, под конец диалога президенты обменялись новогодними поздравлениями, передает газета «Невские новости». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании «Интерфакса». «Владимир Путин вновь стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон. По итогам 2021 года он получил 4 млн 009 402 ссылки в материалах российских СМИ. Кроме Путина миллионную планку преодолел только американский президент Джо Байден — у него 1 млн 453 017 упоминаний в СМИ», — следует из данных исследования. Также в пятерку лидеров вошел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и блогер-оппозиционер Алексей Навальный. По сравнению с прошлым годом в топ-10 не вошли заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ранее соцсеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самых обсуждаемых персон 2021 года. Этот список возглавил Владимир Путин. Главы государств провели переговоры 30 декабря. Разговор продлился 50 минут. По данным Кремля, разговор был откровенным и носил деловой характер, под конец диалога президенты обменялись новогодними поздравлениями, передает газета «Невские новости».