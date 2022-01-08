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31 декабря 2021
30 декабря 2021

Курганский сенатор лоббирует появление второго рейса в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, портрет, муратов сергей
По словам сенатора Сергея Муратова, жителям Кургана необходим дополнительный рейс в Москву Фото:

Власти Курганской области вместе с сенатором от региона Сергеем Муратовым добиваются появления дополнительного авиарейса из Москвы. Об этом рассказал сам сенатор.

«Сегодня нам необходим еще один дополнительный рейс на Москву. И мы этим занимаемся с октября <…> прошлого года. Я думаю, мы все равно дотолкаем эту историю», — рассказал Муратов в интервью ГТРК «Курган».

Он отметил, что ранее властям удалось вернуть субсидии на авиаперевозки, «которые отняли». Субсидии вернули для рейсов из Кургана до Санкт-Петербурга, Симферополя и Сочи.

В 2021 году пассажиров из Москвы в Курган перевозили самолеты авиакомпаний Utair и «Победа». С октября представители Utair отменили рейсы из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. В декабре губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов до Москвы.

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Власти Курганской области вместе с сенатором от региона Сергеем Муратовым добиваются появления дополнительного авиарейса из Москвы. Об этом рассказал сам сенатор. «Сегодня нам необходим еще один дополнительный рейс на Москву. И мы этим занимаемся с октября <…> прошлого года. Я думаю, мы все равно дотолкаем эту историю», — рассказал Муратов в интервью ГТРК «Курган». Он отметил, что ранее властям удалось вернуть субсидии на авиаперевозки, «которые отняли». Субсидии вернули для рейсов из Кургана до Санкт-Петербурга, Симферополя и Сочи. В 2021 году пассажиров из Москвы в Курган перевозили самолеты авиакомпаний Utair и «Победа». С октября представители Utair отменили рейсы из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. В декабре губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов до Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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