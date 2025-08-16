16 августа 2025

Водитель Lada «намотал» машину на столб в Челябинске. Фото

В Челябинске водитель и пассажир Lada пострадали в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Lada Priora получила серьезные повреждения
Lada Priora получила серьезные повреждения Фото:

Молодой водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в бетонную опору освещения в Челябинске. Удар был такой силы, что автомобиль буквально "намотало" на столб. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.

"ДТП произошло вечером 16 августа на Свердловском тракте. 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, в результате отечественный автомобиль выехал с проезжей части и врезался в опору освещения. Водитель и его 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — уточнили в ГАИ Челябинска и продемонстрировали фотографии автомобиля, который получил серьезные повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка по факту ДТП.

