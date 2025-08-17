17 августа 2025

Челябинке повысили пенсию в полтора раза после обращения к Гартунгу

Жительнице Челябинска повысили пенсию после обращения к Валерию Гартунгу
После обращения к депутату Госдумы Валерию Гартунгу жительнице Челябинска Наталье Абашевой удалось увеличить пенсию в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия».

«Челябинской пенсионерке Наталье Абашевой после обращения к депутату Валерию Гартунгу удалось повысить пенсию на 12 тысяч рублей. Изначально Соцфонд насчитал ей 21 000 рублей. После нескольких месяцев переписки парламентария с чиновниками и после двух пересчетов с августа она начнет получать по 33 205 рублей в месяц. Пенсия в итоге выросла в полтора раза!», — сообщили в пресс-службе партийного отделения.

Обратиться к Валерию Гартунгу женщине посоветовали знакомые. Сначала помощники Гартунга написали в Соцфонд, чтобы проверить стажевый и зарплатный коэффициенты. В результате, пенсию увеличили до 29 тысяч. Потом Абашева, муж которой умер шесть лет назад, решила перейти на пенсию по потере кормильца. Но в Соцфонде ей сказали, что переходить будет невыгодно — пенсия, якобы, будет меньше.

Женщина не поверила чиновникам и снова обратилась к Гартунгу. После еще нескольких месяцев переписки ее перевели на пенсию супруга. Выплата не уменьшилась, а выросла еще на четыре тысячи рублей.

«Многие пенсионеры даже не знают о том, что могут получать больше. В Соцфонде часто делают ошибки, выбирают невыгодный период для расчета или просто обманывают пенсионеров, как это было в случае с Натальей Абашевой. Проверить, правильно, ли вам платят, — дело непростое и небыстрое, но выполнимое», — заявил Гартунг. Он призвал жителей региона, готовых бороться за свои права и справедливость, обращаться в депутатскую приемную.

