16 августа 2025

В аэропорту Челябинска проблемы с вылетом и прилетом рейсов из Москвы и Сочи

В аэропорту Челябинска задержаны вылеты рейсов в Москву и Сочи. Также задержаны прилеты рейсов из этих двух городов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.

«Вылет рейса ДР 6570 Челябинск — Москва авиакомпании „Победа“ задерживается на 45 минут. Рейс N4 508 Челябинск — Сочи авиакомпании Nordwind Airlines задерживается на 6 часов», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта.

Прилет рейса ДР 323 Сочи — Челябинск задерживается на один час (авиакомпания «Победа»). Рейс N4 507 Сочи — Челябинск (авиакомпания Nordwind Airlines) задержится на 6 часов 55 минут.

В российских аэропортах сохраняется сложная ситуация с задержками и отменами рейсов: утром 17 августа 2025 года десятки внутренних и международных перелетов не отправились вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации, призывая пассажиров следить за оперативной информацией на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.

