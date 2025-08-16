В Челябинске коммунальные службы сообщили о критической ситуации на городских очистных сооружениях из-за мусора, который жители сбрасывают в канализацию. Об заявили в пресс-службе мэрии.
«В канализацию допустимо бросать только туалетную бумагу. Это очень простое и выполнимое правило. Чего не скажешь об устранении последствий. Когда забиваются городские очистные, под угрозой весь Челябинск», — пояснили сотрудники очистных.
По их словам, в канализацию регулярно попадают влажные салфетки, средства личной гигиены, остатки пищи, строительный мусор и даже крупные предметы. На этот раз рабочие извлекли из системы огромный булыжник, который мог привести к серьезным авариям.
В пресс-службе мэрии отмечают, что ситуация осложняется из-за прошедших ливней: потоками воды в канализационную систему попадает дополнительный мусор с улиц. Однако основная причина засоров — несоблюдение жителями элементарных правил эксплуатации канализации.
