Власти Челябинска пообещали доработать проект КРТ около ДК «Колющенко»

В Челябинске доработают проект комплексного развития территории (КРТ) около дворца культуры имени Колющенко, где в программу реновации попадают дома частного сектора. Также планируется внести изменения в законодательство, чтобы эффективнее работать с темой КРТ там, где есть частный сектор, заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Жители частных домов выступили против проекта КРТ рядом со стадионом Колющенко. Люди отказались от реновации. При этом предложения, которые звучали от жителей во время встречи в субботу, были совершенно обоснованы. Ситуация нетривиальная, есть опасения и они оправданы. Проект необходимо доработать», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В проект КРТ помимо 40 многоквартирных домов, нежилого общежития, магазина и гаражного кооператива попадают 20 частных домов. В Челябинске этот проект стал первым, в который включили частные дома. Поэтому параллельно важно доработать законодательство, чтобы в будущем эффективнее работать с темой КРТ там, где есть частный сектор, добавил Лошкин.
Информация о внесении участка между улицами Омская, Тарасова, Шаумяна и Колсанова в программу КРТ появилась в конце прошлой недели. Ради строительства нового жилого комплекса (ЖК) планировалось снести дома частного сектора. Жители выступили категорически против. В управлении по архитектурно-градостроительному проектированию заявили, что обязательно проведут встречу с жителями и разъяснят ситуацию.
Под КРТ в Советском районе Челябинска попадают семь улиц. Общий объем застройки составит не менее 149 тысяч квадратных метров.
