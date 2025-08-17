Челябинцы мечтают стать директорами магазинов и не хотят быть продавцами

В Челябинской области соискатели не желают быть продавцами, выбирая места руководителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, интерес к директорским вакансиям в два раза выше, чем к должности продавца.
«Острее всего работодателям региона не хватает продавцов-консультантов и кассиров (1,8 резюме на вакансию). Соотношение у директором магазинов составляет 3,9 резюме на каждое рабочее место», — пояснили URA.RU в офисе HeadHunter.
Аналитики сервиса отметили, что, несмотря на увеличение активности соискателей в 2025 году, розничная торговля сохранила статус одного из самых дефицитных направлений. В среднем по Челябинской области на одну вакансию приходится всего 2,1 резюме. Показатель значительно ниже нормы, которая составляет от четырех до 7,9 резюме на рабочее место. Рынок труда в местном ритейле остался «рынком соискателя».
Магазинам не хватает администраторов магазинов и товароведов. В то же время у ритейлеров достаточно кандидатов на позиции супервайзеров (11,1 резюме на вакансию) и промоутеров (20,1).
Медианная предлагаемая зарплата в сфере розницы достигла 48 тысяч рублей. По сравнению с 2024 годом рост составил 14%. Однако сами сотрудники ждут более высоких доходов. Они рассчитывают на зарплату на уровне 50 тысяч рублей.
