17 августа 2025

Челябинцы мечтают стать директорами магазинов и не хотят быть продавцами

Челябинцы не желают идти в продавцы на низкие зарплаты
Челябинцы не желают идти в продавцы на низкие зарплаты

В Челябинской области соискатели не желают быть продавцами, выбирая места руководителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, интерес к директорским вакансиям в два раза выше, чем к должности продавца.

«Острее всего работодателям региона не хватает продавцов-консультантов и кассиров (1,8 резюме на вакансию). Соотношение у директором магазинов составляет 3,9 резюме на каждое рабочее место», — пояснили URA.RU в офисе HeadHunter.

Аналитики сервиса отметили, что, несмотря на увеличение активности соискателей в 2025 году, розничная торговля сохранила статус одного из самых дефицитных направлений. В среднем по Челябинской области на одну вакансию приходится всего 2,1 резюме. Показатель значительно ниже нормы, которая составляет от четырех до 7,9 резюме на рабочее место. Рынок труда в местном ритейле остался «рынком соискателя».

Магазинам не хватает администраторов магазинов и товароведов. В то же время у ритейлеров достаточно кандидатов на позиции супервайзеров (11,1 резюме на вакансию) и промоутеров (20,1).

Медианная предлагаемая зарплата в сфере розницы достигла 48 тысяч рублей. По сравнению с 2024 годом рост составил 14%. Однако сами сотрудники ждут более высоких доходов. Они рассчитывают на зарплату на уровне 50 тысяч рублей.

