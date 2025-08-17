Мэр Лошкин поручил сделать дорогу и освещение у нового детсада в Челябинске

В Челябинске мэр Алексей Лошкин поручил устроить разворотную полосу и освещение на дороге к новому детскому саду в 48-м микрорайоне. Поручение глава города потребовал исполнить до получения детсадом лицензии и необходимостью заранее обеспечить безопасность дорожного движения, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания.
«Совместно с районом отрабатывайте. Нужно это успеть сделать до того, как детский сад начнет работу полным ходом. Освещение необходимо сделать как можно быстрее, потому что световой день идет на уменьшение и дорога должна быть освещена», — заявил Лошкин.
Глава города отдельно подчеркнул важность соблюдения сроков и контроля за всеми подготовительными процедурами. По его словам, строительство дороги и установка освещения должны завершиться до открытия детсада.
«Прошу продолжить контроль за получением лицензии на новый садик в 48-м микрорайоне. И нужно не только сделать дорогу, но и разворотную полосу. Все это нужно выполнить до того, как мы его запустим», — добавил мэр.
О готовности учреждения отчитался вице-мэр Сергей Авдеев. Он сообщил, что комплектование детского сада планируется начать 19 августа. По словам Авдеева, параллельно завершается подготовка школ города к новому учебному году.
«В пяти школах города благоустроили территорию, в 58 заменили ограждения и в 40 модернизировали видеонаблюдение. Это обеспечит безопасность ребят. В школах также готовятся к отопительному сезону. Работы закончат к первому сентября», — отметил Авдеев.
Детский сад в 48 микрорайоне должны были сдать до конца 2024 года. Однако предыдущий подрядчик не справился, после чего Лошкин потребовал доклад о причинах задержки. Уже зимой в помещение провели отопление, а к июню почти закончили работы. Тогда на объекте ежедневно работали около 50 человек.
