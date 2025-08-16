16 августа 2025

Челябинке вернули украденную святыню. Фото

Челябинская полиция нашла украденную икону стоимостью более 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Полиция в короткие сроки смогла найти вора
Полиция в короткие сроки смогла найти вора Фото:

Полицейские Челябинской области вернули жительнице Нязепетровска старинную икону Казанской божьей матери, стоимостью более 150 тысяч рублей, похищенную из ее дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В июле преступник вскрыл замок и проник в дом, где похитил семейную реликвию — икону Казанской божьей матери, которая передавалась из поколения в поколение. После этого злоумышленник пытался продать икону скупщику», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Полицейские оперативно установили подозреваемого, а также скупщика краденого, и изъяли икону. После всех следственных действий святыню вернули владелице.

Для определения ценности имущества назначалась искусствоведческая экспертиза. Специалисты подтвердили, что икона представляет собой культурную ценность, имеющую особое художественное значение. В связи с этим действия 32-х летнего злоумышленника были переквалифицированы на ч. 1 ст. 164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих особую ценность).

© Служба новостей «URA.RU»
