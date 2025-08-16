Мошенники обманули челябинского пенсионера на 15 млн рублей

В Челябинске преступная группа из двух мошенников обманула челябинского пенсионера и похитила у него 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«Злоумышленники ввели в заблуждение 77-летнего пенсионера, позвонив в мессенджере на его номер под видом работодателя. Они сообщили пожилому человеку о проверке силовиками в отношении бухгалтеров организации, где он работал. Затем участники группы потребовали снять все деньги со счета и передать их „курьеру“, который должен был якобы доставить средства „под охраной сотрудников правоохранительных органов в Центробанк для безопасного хранения“, — рассказали в ведомстве.
Потерпевший четыре раза встречался с курьером, который скрывал свою внешность под кепкой и солнцезащитными очками. В общей сложности пенсионер передал мошенникам более 15 миллионов рублей. После обращения в полицию по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).На период следствия подозреваемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму 5 миллионов рублей.
