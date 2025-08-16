16 августа 2025

Сотрудники ФСБ нагрянули в челябинский ресторан, где отдыхали мигранты. Видео

Челябинские силовики провели задержание мигрантов в восточном ресторане
© Служба новостей «URA.RU»
Силовики проверили отдыхающих в ресторане мигрантов
Силовики проверили отдыхающих в ресторане мигрантов Фото:

В Челябинске полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и росгвардейцами нагрянули с проверкой в ресторан восточной кухни, расположенный в Курчатовском районе. Подробности рейда опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону. 

«Во время рейда силовики положили на пол ресторана несколько десятков мигрантов. После подозреваемых в нарушении миграционного законодательства начали организованно выводить из заведения», — следует из опубликованного пресс-службой видео.  

По итогам рейда в полицию увезли 16 человек. Проверка показала, что двое мигрантов, лишенных гражданства РФ, не выехали из страны в установленный срок и пребывают в России нелегально. Их в ближайшее время принудительно депортируют.

Еще 14 человек доставили в полицию для привлечения к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Задержанных дактилоскопировали и проверили на причастность к совершению преступлений.

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
