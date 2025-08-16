В Челябинске полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и росгвардейцами нагрянули с проверкой в ресторан восточной кухни, расположенный в Курчатовском районе. Подробности рейда опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Во время рейда силовики положили на пол ресторана несколько десятков мигрантов. После подозреваемых в нарушении миграционного законодательства начали организованно выводить из заведения», — следует из опубликованного пресс-службой видео.
По итогам рейда в полицию увезли 16 человек. Проверка показала, что двое мигрантов, лишенных гражданства РФ, не выехали из страны в установленный срок и пребывают в России нелегально. Их в ближайшее время принудительно депортируют.
Еще 14 человек доставили в полицию для привлечения к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Задержанных дактилоскопировали и проверили на причастность к совершению преступлений.
