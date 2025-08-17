17 августа 2025

Путин утвердил в должности зампреда Седьмого кассационного суда в Челябинске

Бориса Горлача на шесть лет утвердили на должности зампреда Седьмого кассационного суда общей юрисдикции
Президент России Владимир Путин утвердил в должности на еще один 6-летний срок зампредседателя Седьмого кассационного суда в Челябинске Бориса Горлача. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Горлача Бориса Николаевича», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ.

В апреле Горлач получил рекомендацию от ВККС РФ на продление полномочий. При этом за год до этого он подавал документы на назначение председателем суда. Но получил отказ. В итоге суд возглавил Александр Малышкин.

