Путин утвердил в должности зампреда Седьмого кассационного суда в Челябинске

Президент России Владимир Путин утвердил в должности на еще один 6-летний срок зампредседателя Седьмого кассационного суда в Челябинске Бориса Горлача. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Горлача Бориса Николаевича», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ.
В апреле Горлач получил рекомендацию от ВККС РФ на продление полномочий. При этом за год до этого он подавал документы на назначение председателем суда. Но получил отказ. В итоге суд возглавил Александр Малышкин.
