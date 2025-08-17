Около 250 многоквартирных домов в Челябинске остаются без горячей воды

В Челябинске после пятого этапа опрессовки, который закончился 12 августа, горячая вода до сих пор отключена в 107 многоквартирных домах. Еще 147 домов проходят шестой этап опрессовки, сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске 107 многоквартирных домов в пяти районах города остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки. Все 107 домов 24 августа будут подключены к ГВС», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Всего в рамках пятого этапа горячую воду отключали в 947 многоквартирных домах. Сейчас в Челябинске до 27 августа проводится шестой этап опрессовки. От горячей воды отключено 147 домов в Тракторозаводском районе. Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал держать на контроле подготовку к отопительному сезону.
