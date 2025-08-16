На улице Автодорожной в Челябинске после столкновения с BMW 320 кроссовер Xcite X-Cross 7 перевернулся на крышу рядом с пешеходным переходом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Авария произошла около 8:40 на улице Автодорожной. BMW 320, за рулем которого находился 31-летний мужчина, столкнулся с Xcite X-Cross 7 под управлением 50-летнего водителя. После удара Xcite X-Cross 7 перевернулся», — заявили URA.RU в ГАИ Челябинска.
В результате аварии водитель Xcite X-Cross 7 получил травмы. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ГАИ, которые устанавливают точные обстоятельства происшествия. Ведомство призывает водителей быть внимательными на дороге и избегать отвлекающих факторов, таких как телефоны и разговоры.
Ранее в Челябинске неопытный водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Удар был такой силы, что авто буквально «намотало» на столб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!