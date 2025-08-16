16 августа 2025

В Челябинске автомобиль BMW опрокинул кроссовер Xcite X-Cross на крышу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В обстоятельствах ДТП на улице Автодорожная разбираются в ГАИ
В обстоятельствах ДТП на улице Автодорожная разбираются в ГАИ Фото:

На улице Автодорожной в Челябинске после столкновения с BMW 320 кроссовер Xcite X-Cross 7 перевернулся на крышу рядом с пешеходным переходом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«Авария произошла около 8:40 на улице Автодорожной. BMW 320, за рулем которого находился 31-летний мужчина, столкнулся с Xcite X-Cross 7 под управлением 50-летнего водителя. После удара  Xcite X-Cross 7 перевернулся», — заявили URA.RU в ГАИ Челябинска.

В результате аварии водитель Xcite X-Cross 7 получил травмы. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ГАИ, которые устанавливают точные обстоятельства происшествия. Ведомство призывает водителей быть внимательными на дороге и избегать отвлекающих факторов, таких как телефоны и разговоры.

Ранее в Челябинске неопытный водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Удар был такой силы, что авто буквально «намотало» на столб. 

От удара автомобиль перевернулся на крышу
От удара автомобиль перевернулся на крышу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Автодорожной в Челябинске после столкновения с BMW 320 кроссовер Xcite X-Cross 7 перевернулся на крышу рядом с пешеходным переходом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Авария произошла около 8:40 на улице Автодорожной. BMW 320, за рулем которого находился 31-летний мужчина, столкнулся с Xcite X-Cross 7 под управлением 50-летнего водителя. После удара  Xcite X-Cross 7 перевернулся», — заявили URA.RU в ГАИ Челябинска. В результате аварии водитель Xcite X-Cross 7 получил травмы. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ГАИ, которые устанавливают точные обстоятельства происшествия. Ведомство призывает водителей быть внимательными на дороге и избегать отвлекающих факторов, таких как телефоны и разговоры. Ранее в Челябинске неопытный водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Удар был такой силы, что авто буквально «намотало» на столб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...