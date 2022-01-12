Минсоцразвития анонсировал новую выплату сотням пенсионеров

12 января 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Выплату получат 850 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители блокадного Ленинграда, проживающие в Подмосковье, получат единовременную выплату в три тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства социального развития Московской области. «В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители блокадного Ленинграда, и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат единовременную выплату в размере три тысячи рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, заявление опубликовано на их сайте. Деньги поступят автоматически до 27 января. В Московской области на выплату могут претендовать 850 человек. В ноябре прошлого года пенсионеры, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили 50 тысяч рублей. Единовременная выплата была приурочена к 80-летней годовщине Дороги жизни. На эти цели из бюджета выделили более 3,9 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители блокадного Ленинграда, проживающие в Подмосковье, получат единовременную выплату в три тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства социального развития Московской области. «В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители блокадного Ленинграда, и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат единовременную выплату в размере три тысячи рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, заявление опубликовано на их сайте. Деньги поступят автоматически до 27 января. В Московской области на выплату могут претендовать 850 человек. В ноябре прошлого года пенсионеры, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили 50 тысяч рублей. Единовременная выплата была приурочена к 80-летней годовщине Дороги жизни. На эти цели из бюджета выделили более 3,9 млрд рублей.