Минсоцразвития анонсировал новую выплату сотням пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, горсад, пенсия, пожилые люди, пенсионеры, осень
Выплату получат 850 человек Фото:

Жители блокадного Ленинграда, проживающие в Подмосковье, получат единовременную выплату в три тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители блокадного Ленинграда, и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат единовременную выплату в размере три тысячи рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, заявление опубликовано на их сайте.

Деньги поступят автоматически до 27 января. В Московской области на выплату могут претендовать 850 человек.

В ноябре прошлого года пенсионеры, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили 50 тысяч рублей. Единовременная выплата была приурочена к 80-летней годовщине Дороги жизни. На эти цели из бюджета выделили более 3,9 млрд рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители блокадного Ленинграда, проживающие в Подмосковье, получат единовременную выплату в три тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства социального развития Московской области. «В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители блокадного Ленинграда, и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат единовременную выплату в размере три тысячи рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, заявление опубликовано на их сайте. Деньги поступят автоматически до 27 января. В Московской области на выплату могут претендовать 850 человек. В ноябре прошлого года пенсионеры, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили 50 тысяч рублей. Единовременная выплата была приурочена к 80-летней годовщине Дороги жизни. На эти цели из бюджета выделили более 3,9 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...