Губернатор-взяточник из Сахалина просится на СВО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество, подал заявление с просьбой направить его на специальную военную операцию (СВО). Об этом говорится в материалах дела.
«Хорошавин А.В. написал заявление с просьбой направить на СВО», — говорится в документах, которые цитирует РИА Новости. Сейчас бывший глава региона отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Решение по его обращению пока не принято.
Александр Хорошавин руководил Сахалинской областью с 2007 по 2015 год. В 2018 году Южно-Сахалинский городской суд приговорил его к 13 годам лишения свободы и штрафу 500 миллионов рублей за систематические взятки. Позже срок заключения увеличили до 15 лет по совокупности преступлений, штраф остался прежним. Также ему запрещено занимать должности в органах власти в течение пяти лет, и он был лишен государственных наград. Во время обысков у него нашли 280 млн рублей, шесть млн долларов, 727 тысяч евро. Однако часть этих денег пропала.
