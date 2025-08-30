Актрису Бортич внесли в базу «Миротворца»*

Российская актриса Александра Бортич внесена в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ) за участие в фильме «Викинг». Об этом сказано на самом ресурсе. 

Бортич находится в списках с марта 2017 года. В базе также указаны другие актеры картины — Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Фильм «Викинг», посвященный князю Владимиру, вышел в декабре 2016 года.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и публикует данные лиц, которых считает угрозой национальной безопасности Украины. В его базу неоднократно вносили российских артистов, политиков и журналистов, а также иностранных деятелей, например, американского режиссера Вуди Алена за участие в мероприятиях в РФ. В списках также фигурируют актер Павел Деревяненко, рэпер Гуф и другие известные личности.

*Сайт «Миротворец» признан экстремистским на территории РФ.

