WSJ: в Европе недовольны примирением НАТО и России

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Европейские члены НАТО недовольны тем, что США не обсуждают с ними действия в отношении России Фото:
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Переговоры России и НАТО

Европейские члены НАТО недовольны действиями американских дипломатов, которые обсудили шаги по примирению с Россией без учета мнения европейских государств. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

«За кулисами некоторые страны НАТО, особенно близкие к России, обеспокоены идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены европейским союзникам. Некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — пишет WSJ.

Ранее Россия, НАТО и США провели переговоры в Женеве. Участники встречи обсудили предложения по гарантиям безопасности и ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры неудачными. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.

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Европейские члены НАТО недовольны действиями американских дипломатов, которые обсудили шаги по примирению с Россией без учета мнения европейских государств. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. «За кулисами некоторые страны НАТО, особенно близкие к России, обеспокоены идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены европейским союзникам. Некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — пишет WSJ. Ранее Россия, НАТО и США провели переговоры в Женеве. Участники встречи обсудили предложения по гарантиям безопасности и ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры неудачными. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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