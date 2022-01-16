WSJ: в Европе недовольны примирением НАТО и России

Европейские члены НАТО недовольны тем, что США не обсуждают с ними действия в отношении России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Европейские члены НАТО недовольны действиями американских дипломатов, которые обсудили шаги по примирению с Россией без учета мнения европейских государств. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

«За кулисами некоторые страны НАТО, особенно близкие к России, обеспокоены идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены европейским союзникам. Некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — пишет WSJ.

Ранее Россия, НАТО и США провели переговоры в Женеве. Участники встречи обсудили предложения по гарантиям безопасности и ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры неудачными. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.