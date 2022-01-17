Депутат Госдумы заявил о манипуляциях Росстата, занижающих пенсии

17 января 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Реальная прибавка к пенсии не догоняет рост цен, считает Сергей Миронов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Росстате занижают данные о реальной инфляции, что не позволяет пенсиям догнать рост цен. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В Росстате говорят, что инфляции в стране за 2021 год составила 8,4%. Вы этому верите? Лично я — нет. Такие манипуляции в Росстате проводятся очень просто. А ведь на основе этих данных проводится индексация пенсий и пособий. И если данные занижены, то и реальная прибавка к пенсиям никогда не будет поспевать за ростом цен», — написал Миронов в своем telegram-канале. По словам политика, манипуляции проводятся путем исключения из перечня товаров и услуг наиболее подорожавших товаров. «На первый взгляд, изменения несущественные, но эта манипуляция как раз и позволяет скрывать реальные масштабы инфляции в стране», — отметил депутат. Миронов предложил переподчинить Росстат от Минэкономики РФ напрямую президенту России Владимиру Путину. «Уверен, что это пойдет на пользу всей стране», — заключил Миронов. URA.RU направило запросы в Росстат и Пенсионный фонд России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. Согласно официальным данным Росстата, инфляция в 2021 году составила 8,4%, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Росстате занижают данные о реальной инфляции, что не позволяет пенсиям догнать рост цен. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В Росстате говорят, что инфляции в стране за 2021 год составила 8,4%. Вы этому верите? Лично я — нет. Такие манипуляции в Росстате проводятся очень просто. А ведь на основе этих данных проводится индексация пенсий и пособий. И если данные занижены, то и реальная прибавка к пенсиям никогда не будет поспевать за ростом цен», — написал Миронов в своем telegram-канале. По словам политика, манипуляции проводятся путем исключения из перечня товаров и услуг наиболее подорожавших товаров. «На первый взгляд, изменения несущественные, но эта манипуляция как раз и позволяет скрывать реальные масштабы инфляции в стране», — отметил депутат. Миронов предложил переподчинить Росстат от Минэкономики РФ напрямую президенту России Владимиру Путину. «Уверен, что это пойдет на пользу всей стране», — заключил Миронов. URA.RU направило запросы в Росстат и Пенсионный фонд России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. Согласно официальным данным Росстата, инфляция в 2021 году составила 8,4%, пишет «Национальная служба новостей».