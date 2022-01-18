В Тюмени ФСБ задержала иностранца, финансировавшего террористов

19 января 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Гражданин Таджикистана был задержан в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени сотрудниками ФСБ задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в финансировании запрещенной на территории России террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам». Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает ряд СМИ. Как следует из видеоматериалов допроса, опубликованных журналистами, задержанный перечислил одному из членов запрещенной организации 5 тысяч рублей. «РУ ФСБ России по Тюменской области задокументирована противоправная деятельность жителя Тюмени — гражданина республики Таджикистан 1995 г. р., причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации „Хайят Тахрир Аш-Шам“ (признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ), действующей на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщает ИА «Тюменская линия». Как пояснил задержанный во время допроса, он перевел деньги членам запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» на покупку оружия. 17 января 2022 года следственным отделением РУ ФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Получить оперативный комментарий в РУ ФСБ по Тюменской области URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени сотрудниками ФСБ задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в финансировании запрещенной на территории России террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам». Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает ряд СМИ. Как следует из видеоматериалов допроса, опубликованных журналистами, задержанный перечислил одному из членов запрещенной организации 5 тысяч рублей. «РУ ФСБ России по Тюменской области задокументирована противоправная деятельность жителя Тюмени — гражданина республики Таджикистан 1995 г. р., причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации „Хайят Тахрир Аш-Шам“ (признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ), действующей на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщает ИА «Тюменская линия». Как пояснил задержанный во время допроса, он перевел деньги членам запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» на покупку оружия. 17 января 2022 года следственным отделением РУ ФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Получить оперативный комментарий в РУ ФСБ по Тюменской области URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил.