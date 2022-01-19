Свердловский депутат рассказал, откуда взял деньги на покупку ТЦ

Смирнов сказал, что деньги на покупку ТЦ взял взаймы у Сбербанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского Законодательного собрания Владимир Смирнов рассказал, что половину суммы на покупку ТЦ «Аида» он взял взаймы у Сбербанка. Возвращать деньги он будет около 7 лет. Об этом Смирнов рассказал журналистам.

«Конечно, с ходу у меня таких денег нет. Во-первых, я взял взаймы у Сбербанка: у предыдущего собственника был не погашен кредит, и мы, по сути, взяли на себя его долговые обязательства. То есть мы рассчитались с ним немного и переписали на себя его кредит. Выплачивать его придется еще 7 лет», — рассказал депутат порталу e1.ru.

Также депутат пояснил, что покупка ему обошлась примерно в миллиард рублей. Смирнов рассказал, что ремонт ТЦ обойдется где-то от 15 до 20 тысяч рублей на квадратный метр. Полную реконцепцию проведут только на первом этаже. Это примерно пять тысяч квадратных метров, что обойдется примерно в сто миллионов рублей. В ТЦ уже изменили политику вывоза мусора, теперь арендаторы сами заключают договоры на его вывоз, добавил народный избранник.

Напоминаем, что ранее Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида». Он тогда рассказал, что здание находится в удручающем состоянии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам