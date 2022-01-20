Глава Нижневартовска придумал новый формат общения с подчиненными

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко хочет регулярно проводить личные приемы с подчиненными Фото: Катерина Абдуллова

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко собирается регулярно выделять в рабочем графике время для общения с подчиненными любого ранга. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«В графике главы будет выделяться время для личного приема сотрудников мэрии. Во время таких встреч муниципальные служащие смогут обсудить с Кощенко любые вопросы. От вопросов личного характера до идей по развитию города», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных коммуникаций мэрии Нижневартовска подтвердили URA.RU эту информацию. «В графике главы города появится время для личного приема сотрудников администрации», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска собирается провести серию закрытых встреч с городскими элитами. Ожидается, что первая из них пройдет с представителями местной общественной палаты.