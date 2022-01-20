20 января 2022
19 января 2022

Глава Нижневартовска придумал новый формат общения с подчиненными

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко хочет регулярно проводить личные приемы с подчиненными Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко собирается регулярно выделять в рабочем графике время для общения с подчиненными любого ранга. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«В графике главы будет выделяться время для личного приема сотрудников мэрии. Во время таких встреч муниципальные служащие смогут обсудить с Кощенко любые вопросы. От вопросов личного характера до идей по развитию города», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных коммуникаций мэрии Нижневартовска подтвердили URA.RU эту информацию. «В графике главы города появится время для личного приема сотрудников администрации», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска собирается провести серию закрытых встреч с городскими элитами. Ожидается, что первая из них пройдет с представителями местной общественной палаты.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко собирается регулярно выделять в рабочем графике время для общения с подчиненными любого ранга. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «В графике главы будет выделяться время для личного приема сотрудников мэрии. Во время таких встреч муниципальные служащие смогут обсудить с Кощенко любые вопросы. От вопросов личного характера до идей по развитию города», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций мэрии Нижневартовска подтвердили URA.RU эту информацию. «В графике главы города появится время для личного приема сотрудников администрации», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска собирается провести серию закрытых встреч с городскими элитами. Ожидается, что первая из них пройдет с представителями местной общественной палаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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